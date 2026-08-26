سعر الدولار مقابل الين يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 26-08-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 159.55، ما أجبره على الارتداد انخفاضاً ليتعرض للضغط السلبي المضاعف على اثر تخطيه دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يزيد من احتمالات تعميق خسائر الزوج في الفترة القريبة المقبلة.