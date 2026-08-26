الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 26-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار مقابل الين يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 26-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 26-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 02:39 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 159.55، ما أجبره على الارتداد انخفاضاً ليتعرض للضغط السلبي المضاعف على اثر تخطيه دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يزيد من احتمالات تعميق خسائر الزوج في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا