سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 26-08-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحاول الزوج بهذا الارتفاع تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص من ضغطه السلبي وليمهد الطريق امامه لتمديد تلك المكاسب واستمرار الاتجاه التصحيحي الصاعد في الفترة القريبة المقبلة.