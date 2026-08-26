سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر علامات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 26-08-2026

تقدم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعود السعر، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 2,500$، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.