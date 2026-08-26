الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر علامات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 26-08-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر علامات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 26-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 02:55 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

تقدم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعود السعر، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 2,500$، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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