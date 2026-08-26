شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع رغم تقرير رفع أسعار الفائدة الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يرتفع مقابل سلة من العملات العالمية

•الأسواق في انتظار تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي

•المركزي الأوروبي يستعد لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ،ليبتعد مرة أخرى عن المستويات الأعلى في ثلاثة أشهر ،وذلك رغم تقرير وكالة "رويترز" عن أن البنك المركزي الأوروبي يستعد لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.



وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات في يونيو الماضي لمنع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب من الانتشار على نطاق واسع في اقتصاد اليورو.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى ( 1.1660$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1674$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1677$).



•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،مع توقف عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1712 دولار.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا في الجلسة السابقة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الارتفاع مع انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ،وذلك قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،ستوفر المزيد من الأدلة الحاسمة ،حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.



يصدر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو في وقت لاحق من يوم الأربعاء ، بالإضافة إلى بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام.



البنك المركزي الأوروبي

أفادت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" أن صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي مستعدون لرفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل في سبتمبر لاحتواء التداعيات الجانبية للحرب الإيرانية، لكنهم لا يرغبون في الإشارة إلى مزيد من التشديد النقدي بعد ذلك.



وأوضحت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها نظراً لسرية هذه الأمور، أنه مع بلوغ التضخم نحو 3%، واستمرار الصراع الإيراني، وإظهار اقتصاد منطقة اليورو علامات على المرونة، يعتقد محافظو البنك المركزي الأوروبي أن الوقت قد حان لرفع سعر الفائدة الرئيسي مجدداً، من 2.25% إلى 2.50%.



أضافت المصادر أن رفع سعر الفائدة، الذي أُدرج ضمن افتراضات التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي في يونيو الماضي ، يُرجّح أن يُشير إلى عزم البنك المركزي على تجنّب تكرار موجة التضخم الحادة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022

وقالت المصادر إنها ستحصل على صورة أوضح عندما يتم نشر بيانات التضخم لشهر أغسطس الأسبوع المقبل، يليها التوقعات الاقتصادية المحدثة لموظفي البنك المركزي الأوروبي والتي سيتم عرضها في اجتماع 9-10 سبتمبر.

الفائدة الأوروبية

•عقب التقرير أعلاه ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر من 50% إلى 75%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي": استمرار تحرك اليورو فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،مع تصاعد عمليات شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن ،بسبب مخاوف تجدد التوترات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط.



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