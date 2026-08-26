الاقتصاد

سعر النحاس يجدد النشاط الإيجابي-توقعات اليوم 26-8-2026

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سعر النحاس يجدد النشاط الإيجابي-توقعات اليوم 26-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 05:03 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

تفاعل سعر النحاس مع إيجابية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تجاوزه للعائق المستقر عند 6.6100$ معززا بذلك تمسكه بالسيناريو الصاعد ليستقر حاليا قرب 6.7200$ باقترابه من الهدف المقترح بالتقرير السابق.

 

تمركز السعر حاليا ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 6.8500$ وصولا نحو 7.0200$ بتداولات الفترة المتوسطة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.6300 $ و 6.7800$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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