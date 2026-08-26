سعر النحاس يجدد النشاط الإيجابي-توقعات اليوم 26-8-2026

تفاعل سعر النحاس مع إيجابية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تجاوزه للعائق المستقر عند 6.6100$ معززا بذلك تمسكه بالسيناريو الصاعد ليستقر حاليا قرب 6.7200$ باقترابه من الهدف المقترح بالتقرير السابق.

تمركز السعر حاليا ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 6.8500$ وصولا نحو 7.0200$ بتداولات الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.6300 $ و 6.7800$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع