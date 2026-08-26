سعر البلاتين يقدم تداولات جانبية– توقعات اليوم 26-8-2026

اضطر سعر البلاتين لتقديم تداولات جانبية مختلطة بتمركزه المستمر قرب مستوى 1865.00$ ليتأثر بانحصاره المتكرر ما بين الحاجز المستقر عند 1905.00$ بينما يشكل مستوى 1780.00$ لدعم مهم أمام التداولات الحالية.

نشير إلى أن محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع مهاجمته مجددا للحاجز المذكور سابقا والذي بتجاوزه سيفتح باب استئناف الهجوم الصاعد ليستهدف من خلاله لمستوى 1955.00$ و1990.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1845.00$ و 1910.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور