الاقتصاد

سعر البلاتين يقدم تداولات جانبية– توقعات اليوم 26-8-2026

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سعر البلاتين يقدم تداولات جانبية– توقعات اليوم 26-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 05:04 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

اضطر سعر البلاتين لتقديم تداولات جانبية مختلطة بتمركزه المستمر قرب مستوى 1865.00$ ليتأثر بانحصاره المتكرر ما بين الحاجز المستقر عند 1905.00$ بينما يشكل مستوى 1780.00$ لدعم مهم أمام التداولات الحالية.

 

نشير إلى أن محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع مهاجمته مجددا للحاجز المذكور سابقا والذي بتجاوزه سيفتح باب استئناف الهجوم الصاعد ليستهدف من خلاله لمستوى 1955.00$ و1990.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1845.00$ و 1910.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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