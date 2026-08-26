الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين بانتظار تحقيق الاختراق-توقعات اليوم 26-8-2026

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سعر الباوند مقابل الين بانتظار تحقيق الاختراق-توقعات اليوم 26-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 05:05 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

فشل سعر الزوج بالوصول نحو الحاجز المستقر قرب 217.85 لنلاحظ تفاعله حاليا مع محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليضطر لتقديم تداولات جانبية مختلطة بتذبذبه قرب مستوى 216.75.

 

نؤكد على أهمية ثبات التداولات خلال الفترة الحالية فوق مستوى 216.35 ليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة باندفاعه نحو الحاجز المذكور سابقا والذي بتجاوزه سيؤكد انتقاله لمرحلة إيجابية جديدة ولتمتد التداولات مباشرة نحو 218.35 و218.65, أما تسلله دون 216.35 سيجبره ذلك على تفعيل السيناريو التصحيحي الهابط بانجذابه أولا نحو 215.55.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 216.50  و 217.85 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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