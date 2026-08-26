سعر الباوند مقابل الين بانتظار تحقيق الاختراق-توقعات اليوم 26-8-2026

فشل سعر الزوج بالوصول نحو الحاجز المستقر قرب 217.85 لنلاحظ تفاعله حاليا مع محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليضطر لتقديم تداولات جانبية مختلطة بتذبذبه قرب مستوى 216.75.

نؤكد على أهمية ثبات التداولات خلال الفترة الحالية فوق مستوى 216.35 ليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة باندفاعه نحو الحاجز المذكور سابقا والذي بتجاوزه سيؤكد انتقاله لمرحلة إيجابية جديدة ولتمتد التداولات مباشرة نحو 218.35 و218.65, أما تسلله دون 216.35 سيجبره ذلك على تفعيل السيناريو التصحيحي الهابط بانجذابه أولا نحو 215.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 216.50 و 217.85

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع