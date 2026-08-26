سعر اليورو مقابل الين يتذبذب دون الحاجز-توقعات اليوم 26-8-2026

اضطر سعر الزوج لتقديم بعض التداولات التصحيحية السلبية نتيجة لثباته المتكرر دون الحاجز المستقر عند 186.05 لنلاحظ تسلله حاليا نحو 185.40, نتوقع بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء تجديد السعر للمحاولات التصحيحية ليستهدف من خلالها لمستوى 185.10 ومن ثم ليضغط على الدعم الأولي المستقر عند 184.80.

أما نجاحه بتجاوز الحاجز والثبات أعلاه سيزيد ذلك فرص تشكيله لموجات صاعدة جديدة لنتوقع استهدافه بشكل تدريجي لمستوى 186.55 و187.25 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.80 و 185.80

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي