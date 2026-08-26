شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يتذبذب فوق الدعم-توقعات اليوم 26-8-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-26 05:07 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26
استسلم سعر الغاز بتداولاته الأخير لثبات مستوى الدعم المتمركز عند 2.620$ ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم السلبي وبتشكيل بعض الموجات التصحيحية ليستقر من خلالها قرب 2.800$.
نذكر بأن تمركز التداولات المستمر دون الحاجز الأولي المستقر عند 2.950$ يشكل عامل إضافي لتعزيز الاستمرارية السلبية ليدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي من جديد ليمكنه ذلك بتحقيق كسر الدعم ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية بانجذابه أولا نحو 2.430$ وصولا نحو 2.280$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.620$ و 2.850$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض