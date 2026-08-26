سعر سهم أسلاك (1301) يخترق هدفنا السعري بسلسلة مكاسب متتالية – توقعات اليوم – 26-08-2026

واصل سعر سهم شركة إتحاد مصانع الأسلاك (1301) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة 18.56 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا بمصاحبة زيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وسط سيطرة موجة تصحيحية قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 18.56 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 20.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد