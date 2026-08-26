الاقتصاد

سعر سهم أيان (2140) يشهد زيادة في احجام التداول – توقعات اليوم – 26-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم أيان (2140) يشهد زيادة في احجام التداول – توقعات اليوم – 26-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم أيان (2140) يشهد زيادة في احجام التداول – توقعات اليوم – 26-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 03:50 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

مدد سعر سهم شركة أيان للاستثمار (2140) من مكاسبه بتداولاته الأخيرة على مستوياته اللحظية، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم 9.00 ريال، ليبدأ السهم في محاولة تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، ويدعمه في تلك الحركة الإيجابية توارد الإشارات الصعودية من مؤشرات القوة النسبية، مع زيادة تدريجية ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على دخول زخم جديد حول السهم قد يدفعه لتمديد تلك المكاسب ولكن بشكل حذر في الفترة القريبة المقبلة، فبالرغم من هذا الصعود إلا أنه يظل يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يلعب دور المقاومة الديناميكية التي تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 10.20 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا