الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 26-08-2026

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تحديث توقع سعر الفضة اليوم 26-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 11:27 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

شهد سعر الفضة (SILVER) سلسلة خسائر متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليحاول السعر بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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