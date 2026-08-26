سعر سهم جيتلاب (GTLB) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 26-08-2026

ارتفع سعر سهم جيتلاب GitLab (GTLB) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها يعزز من الزخم حول السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 43.80$ مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد