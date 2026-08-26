الاقتصاد

سعر سهم انترناشونال فليفرز اند فراجرانسز (IFF) يواصل الصعود – توقعات اليوم – 26-08-2026

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سعر سهم انترناشونال فليفرز اند فراجرانسز (IFF) يواصل الصعود – توقعات اليوم – 26-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 13:42 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

واصل سعر سهم انترناشونال فليفرز اند فراجرانسز International Flavors & Fragrances (IFF) الصعود خلال تداولاته الأخيرة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، يدعمه في ذلك استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يضاعف من الزخم الإيجابي حول السهم ويدفعه لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلا لتداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 83.80$، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي عند سعر 200.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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