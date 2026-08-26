سعر سهم فايزر (PFE) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 26-08-2026

اكتسى سعر سهم فايزر Pfizer (PFE) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 28.75$، وذلك بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا على صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 28.75$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 30.15$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد