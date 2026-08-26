الاقتصاد

سعر سهم فيريزون للاتصالات (VZ) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 26-08-2026

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سعر سهم فيريزون للاتصالات (VZ) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 26-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 13:43 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

واصل سعر سهم فيريزون للاتصالات VERIZON COMMUNICATIONS (VZ) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 48.70$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 51.65$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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