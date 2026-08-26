سعر سهم فيريزون للاتصالات (VZ) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 26-08-2026

واصل سعر سهم فيريزون للاتصالات VERIZON COMMUNICATIONS (VZ) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 48.70$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 51.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد