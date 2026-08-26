دوج كوين (DOGEUSD) يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 26-08-2026

يستقر سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يضاعف من الزخم حول السعر.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 0.0825$، ليستهدف مستوى المقاومة 0.0920$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد