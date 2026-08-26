شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض 1% من مستويات قياسية مع تهديد الرسوم الأمريكية بمحو الفائض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل النحاس مستوى قياسيًا جديدًا في نيويورك واقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق في لندن خلال تداولات أمس الثلاثاء اكنه انخفض اليوم 1% مع استمرار تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الواردات في دفع كميات كبيرة من المعدن نحو المستودعات الأمريكية، ما يحول الفائض العالمي المريح المتوقع إلى حالة من النقص في الأسواق الأخرى.

وارتفع سعر النحاس في بورصة «كومكس» لعقود سبتمبر بما يصل إلى 1.8% ليبلغ 6.7270 دولار للرطل، أو نحو 14,830 دولارًا للطن، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 6.7140 دولار والمسجل في 12 أغسطس. وارتفع العقد في أحدث تعاملات بنسبة 1.6% إلى 6.7125 دولار للرطل، أي أعلى بنحو 550 دولارًا للطن من سعر النحاس في لندن، بعلاوة تقترب من 4%.

وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفع عقد النحاس لأجل ثلاثة أشهر بنسبة 0.4% إلى 14,251 دولارًا للطن، بعدما أغلق الاثنين عند مستوى قياسي بلغ 14,201 دولار. كما سجل خلال الجلسة 14,343 دولارًا، ليصبح على بعد 1.3% فقط من أعلى مستوى تاريخي عند 14,527.50 دولار المسجل في يناير.

أما على صعيد التداولات اليوم في بورصة كومكس الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 15:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 6.74 دولار للرطل.

وكان النحاس قد بلغ 14,396 دولارًا للطن في 17 أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يناير، قبل أن تؤدي موجة من عودة المعدن إلى السوق إلى تراجعه نحو 14 ألف دولار. وقفزت المخزونات المسجلة في مستودعات بورصة لندن بنسبة 74.5% خلال أسبوع، بما في ذلك أكبر تدفق يومي منذ 2024، بينما تراجع الفارق السعري بين النحاس النقدي والعقد لأجل ثلاثة أشهر إلى 248 دولارًا، مقارنة بأعلى مستوى في خمس سنوات عند 434 دولارًا خلال موجة الارتفاع هذا الشهر.

لكن الهدوء لم يستمر سوى أسبوع تقريبًا، إذ صدرت أوامر بسحب 51,400 طن من مستودعات بورصة لندن يوم الاثنين، ضمن نحو 65,400 طن مخصصة للمغادرة خلال الأيام الأخيرة، مع استئناف انتقال المعدن عبر المحيط الأطلسي إلى بورصة «كومكس»، حيث ارتفعت المخزونات لمدة 46 يومًا متتاليًا لتصل إلى مستوى قياسي عند 675,185 طنًا.

السوق في الواقع يعاني من نقص المعروض

استوردت الولايات المتحدة 885 ألف طن من النحاس المكرر خلال النصف الأول من العام، بزيادة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يضعها على مسار يقترب من الرقم القياسي المسجل في 2025 والبالغ 1.64 مليون طن، في وقت يستعد فيه المتعاملون لجولة جديدة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

ولا تزال واشنطن تدرس فرض رسوم بنسبة 15% على النحاس المكرر اعتبارًا من يناير 2027، على أن ترتفع إلى 30% اعتبارًا من 2028.

وكانت شركة CRU قد توقعت فائضًا عالميًا قدره 639 ألف طن في 2026، لكنها ترى الآن أن السوق أصبح متوازنًا في أفضل الأحوال.

وقال روبرت إدواردز، كبير محللي النحاس في «CRU»، إن استمرار الواردات بالمعدلات الحالية سيجعل السوق «يبدو في الواقع وكأنه يعاني من عجز».

وقالت أليس فوكس، المحللة الاستراتيجية لدى «ماكواري»، إن الأمر قد يستغرق سنوات لاستهلاك الكميات القياسية المخزنة في «كومكس». بينما تتوقع أميليا فو من «بنك أوف تشاينا إنترناشيونال» تسجيل أسعار النحاس مستويات قياسية جديدة خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

في المقابل، يرى الرئيس التنفيذي لشركة جلينكور، غاري ناغل، أن إعلان الرسوم الأمريكية، أيًا كان اتجاهه، قد يخفف حدة ارتفاع الأسعار بمجرد إنهاء حالة عدم اليقين.

أسهم شركات النحاس تستفيد من موجة الصعود

شهد سهم Southern Copper أسبوعًا قويًا، إذ ارتفع بنحو 15% خلال آخر خمس جلسات، وسجل مستوى قياسيًا عند 220.78 دولار بعد قفزة بلغت 6.3% يوم الجمعة.

وتواجه «وول ستريت» صعوبة في مواكبة صعود السهم، إذ يبلغ متوسط السعر المستهدف من المحللين نحو 166 دولارًا، أي أقل بأكثر من 20% من سعر السوق. كما خفض بنك CICC الصيني المدعوم من الدولة تصنيف السهم إلى «أداء مماثل للسوق» بسبب تقييمه المرتفع، رغم إعلان الشركة تسجيل مبيعات قياسية بلغت 4.3 مليار دولار في الربع الثاني وزيادة توزيعات الأرباح.

وأدت موجة الصعود إلى تغيير ترتيب أكبر شركات التعدين من حيث القيمة السوقية؛ إذ تبلغ قيمة «Southern Copper» حاليًا نحو 183 مليار دولار، متجاوزة «Rio Tinto» التي تقل قيمتها قليلًا عن 180 مليار دولار، ولا تتخلف سوى عن «BHP» البالغة قيمتها نحو 246 مليار دولار.

وكان أداء Freeport أفضل، إذ ارتفع سهمها بنحو 19% خلال الأسبوع ليقترب بفارق ضئيل من أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما صعدت أسهم First Quantum وIvanhoe Mines وTeck Resources بنحو 11% لكل منها.

في المقابل، تراجع سهم Zijin Mining بنسبة 2.5% في نيويورك الثلاثاء، بعدما حذرت الشركة الصينية من تعرض هدفها لإنتاج 1.2 مليون طن من النحاس المستخرج للضغط، مع توقع أن تؤدي الفيضانات في منجم «كاموا-كاكولا» بالكونغو إلى خفض إنتاجها المنسوب بما يصل إلى 57 ألف طن هذا العام.

وارتفع سهم Ivanhoe Electric بنسبة 1% فقط يوم الاثنين، رغم رفع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي قيمة القرض المحتمل لمشروع «سانتا كروز» للنحاس في أريزونا بمقدار الثلث إلى 1.1 مليار دولار. كما سجل سهم South32 ارتفاعًا محدودًا رغم زيادة تقديرات احتياطيات الخام في «سييرا جوردا» بتشيلي بنسبة 61%.

وارتفع سعر النحاس في «كومكس» بنحو 19% منذ بداية 2026 وبنحو 50% خلال العام الماضي.