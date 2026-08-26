شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 26-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-26 15:31 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26
انخفض سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في آخر فرصة للزوج لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، خاصة مع استمرار تحركاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل تتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.