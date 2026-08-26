تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 26-08-2026

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في آخر فرصة للزوج لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، خاصة مع استمرار تحركاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل تتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.