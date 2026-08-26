الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 26-08-2026

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تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 26-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 15:31 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في آخر فرصة للزوج لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، خاصة مع استمرار تحركاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل تتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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