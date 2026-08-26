دار المعدات ترسي مشروعاً مع جامعة الملك خالد بقيمة 24.4 مليون ريال

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، عن تلقيها إشعار ترسية مشروع تقديم خدمات طبية إكلينيكية مساندة وصيانة الأجهزة بعيادات ومعامل مستشفى طب الأسنان بجامعة الملك خالد، بقيمة إجمالية تبلغ 24.4 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

ووفقاً لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تلقت الشركة إشعار الترسية بتاريخ 25 أغسطس 2026، وتبلغ مدة المشروع 3 سنوات.

ويتضمن المشروع تقديم الخدمات الطبية الإكلينيكية المساندة وصيانة الأجهزة في عيادات ومعامل مستشفى طب الأسنان التابع لجامعة الملك خالد، فيما أوضحت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالمشروع.

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على نتائجها اعتباراً من الربع الرابع من عام 2026، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص عند توقيع العقد واستلام النسخة النهائية منه.

ويأتي المشروع بعد سلسلة من الترسيات التي حصلت عليها شركة دار المعدات خلال أغسطس الجاري، من بينها ترسية مشروع خدمات التغذية لمستشفيات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية بقيمة 127.7 مليون ريال لمدة 3 سنوات، ومن المتوقع أن يبدأ أثره المالي اعتباراً من الربع الثاني من عام 2027.

كما حصلت الشركة في وقت سابق من الشهر على ترسية مشروع التشغيل الطبي وصيانة الأجهزة الطبية بالمراكز الطبية التابعة للقيادة العامة لطيران الأمن بالرياض بقيمة 11.9 مليون ريال ولمدة 3 سنوات، على أن يبدأ أثره المالي المتوقع من الربع الرابع من عام 2026.

وكانت دار المعدات قد سجلت خلال النصف الأول من عام 2026 إيرادات بلغت 404 ملايين ريال، بانخفاض 18.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 19.2 مليون ريال، بانخفاض 4.5%.

وأشارت الشركة إلى أن إيرادات المشاريع الجديدة التي تم استلامها والبدء بتشغيلها ساهمت بمبلغ 11.7 مليون ريال في إيرادات الفترة، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة الأخرى.