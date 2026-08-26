شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتحرك في نطاق ضيق بعد بيانات التضخم وقبيل نتائج إنفيديا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحركت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشكل محدود، الأربعاء، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبيل إعلان شركة إنفيديا نتائجها الفصلية، في وقت عزز فيه ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

وعلى صعيد التداولات، تراجع داو جونز الصناعي 21.54 نقطة، أو 0.04%، إلى 53,555.86 نقطة، بينما ارتفع S&P 500 بمقدار 2.24 نقطة، أو 0.03%، إلى 7,679.52 نقطة، وانخفض ناسداك المركب 13.85 نقطة، أو 0.06%، إلى 26,137.16 نقطة.

وفي مؤشر S&P 500، تصدر قطاعا تكنولوجيا المعلومات والصناعات المكاسب، بارتفاع 0.3% و1% على التوالي، فيما قادت مايكروسوفت وأبل مكاسب أسهم الشركات العملاقة، بارتفاع 0.5% لكل منهما.

في المقابل، تراجع سهم شركة «إنفيديا»، المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 0.4% قبيل إعلان نتائجها الفصلية المرتقبة. وقد تؤدي أي نتائج أقل من التوقعات المرتفعة إلى تجدد الشكوك بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، وتحديد اتجاه أسهم التكنولوجيا خلال بقية الأسبوع.

وقد تؤدي النتائج القوية لـ«إنفيديا» أيضًا إلى تعميق الفجوة بين أسهم شركات البرمجيات التي تعرضت لضغوط كبيرة هذا العام، وأسهم شركات أشباه الموصلات التي استفادت بقوة من موجة التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

التضخم والفيدرالي

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن التضخم السنوي ارتفع بنسبة 3.7% خلال الـ12 شهرًا المنتهية في يوليو، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 3.6%. كما أظهرت تقديرات معدلة نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5% في الربع الثاني.

وعززت البيانات بشكل طفيف احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، إذ أظهرت العقود الآجلة للأموال الفيدرالية احتمالًا يبلغ نحو 44% لرفع الفائدة في سبتمبر، مقارنة بنحو 36% قبل صدور البيانات.

وتترقب الأسواق عن كثب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في ندوة «جاكسون هول» يوم الجمعة، بالتزامن مع اقتراب الأسهم الأمريكية من شهر سبتمبر، الذي يُعد تاريخيًا من أضعف أشهر العام بالنسبة للأسواق.

تراجع أسهم البرمجيات

وتراجعت أسهم القطاع المالي ضمن مؤشر «داو جونز»، فيما أبقت خسائر ألفابت وبعض أسهم قطاع الرعاية الصحية مؤشري «S&P 500» و«ناسداك» في نطاق ضيق.

وعلى صعيد الأسهم، وافقت ميتا على دفع ما يصل إلى 16.68 مليار دولار وإجراء تغييرات كبيرة على «فيسبوك» و«إنستغرام» لتسوية دعاوى رفعتها ولايات أمريكية تتعلق بإلحاق أضرار بالأطفال. ورغم ذلك، عكس سهم الشركة مكاسبه في تداولات ما قبل الافتتاح، ليتراجع 0.6% بعد بدء التداول.

وفي تطور آخر، أفادت تقارير بأن إيران وسلطنة عُمان توصلتا إلى اتفاقات بشأن حصتيهما من مضيق هرمز وإيراداته، نقلًا عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني.

وكانت المخاوف بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، إلى جانب ارتفاع الدين الحكومي وتوقعات التضخم، قد دفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع عقب إعلان وزارة الخزانة إجراءات لدعم سوق السندات.