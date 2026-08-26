مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت ارتفاعاً طفيفا دون توقعات المحللين في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا ارتفعت بمقدار 0.1 مليون برميل إلى 428.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بحوالي 1.6 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمقدار 2.5 مليون برميل إلى 206.8 مليون برميل في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 2.2 مليون برميل إلى 103.4 مليون برميل.