الريبل يواصل الانخفاض بسبب موجة جني الأرباح بعد صعوده مؤخراً

يمدد الريبل (XRP) موجة التصحيح التي يشهدها، ويختبر مستوى الدعم عند 1.40 دولار خلال تعاملات الأربعاء، وذلك في أعقاب موجة الصعود التي سجلها الأسبوع الماضي من مستوى 1.00 دولار إلى أعلى مستوى عند 1.70 دولار.

ورغم تراجع رمز التحويلات الرقمية لليوم الثاني على التوالي، فإنه لا يزال يحافظ على هيكل فني إيجابي، ما يعزز احتمالات قيامه بمحاولة اختراق جديدة باتجاه المستوى المحوري عند 2.00 دولار.

وظلت معنويات سوق العملات المشفرة مرتفعة، مسجلة 65 نقطة ضمن منطقة «الجشع» يوم الأربعاء، مقارنة بـ74 نقطة في اليوم السابق، وفقًا لمؤشر الخوف والجشع. ويتزامن ارتفاع شهية المخاطرة مع استمرار التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، التي ارتفعت إلى 24 مليون دولار يوم الثلاثاء، مقابل 14 مليون دولار في اليوم السابق.

نشاط شبكة الريبل يعزز النظرة الإيجابية

ارتفع عدد العناوين التي تتفاعل بنشاط مع دفتر أستاذ الريبل (XRPL) من خلال إرسال الأصول أو استقبالها إلى نحو 297 ألف عنوان يوم الأربعاء، مقارنة بحوالي 119 ألفًا في اليوم السابق.

ورغم أن الرقم لا يزال أقل من مستوى يوم الاثنين البالغ 358 ألف عنوان نشط، فإنه يتجاوز بشكل كبير نحو 47 ألف عنوان سجلت يوم الجمعة الماضي، و25 ألفًا في الأول من أغسطس.

ويشير ارتفاع النشاط على الشبكة إلى زيادة تفاعل المستخدمين، وهو ما قد يدعم الأصل الأساسي، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع اتجاه صعودي في السعر.

ومع ذلك، ينبغي للمتداولين الحد من توقعاتهم، في ظل استمرار مخاطر جني الأرباح بشكل ملحوظ. ووفقًا لبيانات سانتيمنت (Santiment)، قامت مجموعة العناوين التي تمتلك ما بين مليون و10 ملايين وحدة من الرمز ببيع جزء من حيازاتها خلال الأيام القليلة الماضية، لتتراجع حصتها إلى 5.89% من إجمالي المعروض المتداول حتى الأربعاء، مقابل 5.96% يوم الأحد الماضي.

وقد يكون الارتفاع المفاجئ في السعر دفع حيتان الريبل إلى جني الأرباح، بعد فترة طويلة من ضعف أداء السعر، اختبر خلالها مستويات دون 1.00 دولار في منتصف أغسطس.

وفي حال استمرار عمليات البيع وزيادة المعروض المتاح في السوق، فقد تمتد موجة التصحيح الحالية نحو مستويات الدعم الرئيسية عند 1.25 دولار ثم 1.00 دولار على التوالي.