سعر الفضة يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 27-08-2026

قفز سعر الفضة (SILVER) ارتفاعًا خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيدًا من تماسك مستوى الدعم المحوري 67.40$، والذي أكسبه زخمًا إيجابيًا ساعده على تحقيق تلك المكاسب، بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي.

وتضاعف هذا الزخم مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداول الفضة أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ما يدعم فرص مواصلة المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.