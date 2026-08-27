الاقتصاد

سعر النفط الخام يواجه ضغوطًا سلبية متزايدة – توقعات اليوم – 27-08-2026

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سعر النفط الخام يواجه ضغوطًا سلبية متزايدة – توقعات اليوم – 27-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-27 01:19 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.27

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

وتتضاعف الضغوط السلبية حول السعر مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح المجال أمام استمرار الضغوط الهابطة خلال الفترة القريبة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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