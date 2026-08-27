سعر النفط الخام يواجه ضغوطًا سلبية متزايدة – توقعات اليوم – 27-08-2026

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتتضاعف الضغوط السلبية حول السعر مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح المجال أمام استمرار الضغوط الهابطة خلال الفترة القريبة المقبلة.