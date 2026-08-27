سعر الدولار مقابل الدولار الكندي بين إشارات متباينة – توقعات اليوم – 27-08-2026

واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) صعوده التصحيحي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح الزوج في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وساعده على تمديد تلك المكاسب، لينجح بدوره في اختراق مستوى المقاومة المهم 1.3850.

لكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يعرض الزوج للضغط السلبي الذي سيعيق من تقدمه في الفترة القريبة المقبلة، ويهدد تلك المكاسب الأخيرة بالارتداد السلبي.