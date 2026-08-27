الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي بين إشارات متباينة – توقعات اليوم – 27-08-2026

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سعر الدولار مقابل الدولار الكندي بين إشارات متباينة – توقعات اليوم – 27-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-27 01:32 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.27

واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) صعوده التصحيحي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح الزوج في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وساعده على تمديد تلك المكاسب، لينجح بدوره في اختراق مستوى المقاومة المهم 1.3850.

 

لكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يعرض الزوج للضغط السلبي الذي سيعيق من تقدمه في الفترة القريبة المقبلة، ويهدد تلك المكاسب الأخيرة بالارتداد السلبي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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