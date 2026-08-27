الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 27-08-2026

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سعر الدولار مقابل الفرنك في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 27-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-27 03:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.27

يشهد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحافظ بذلك على مكاسبه القوية التي شهدها سابقاً، والتي دفعته للتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل بزاوية كبيرة تشير إلى قوة هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب الزوج القادمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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