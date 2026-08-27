سعر الدولار مقابل الفرنك في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 27-08-2026

يشهد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحافظ بذلك على مكاسبه القوية التي شهدها سابقاً، والتي دفعته للتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل بزاوية كبيرة تشير إلى قوة هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب الزوج القادمة.