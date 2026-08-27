سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول اختراق مقاومة صلبة – توقعات اليوم – 27-08-2026

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السعر بهذا الصعود مستوى المقاومة المحوري والعنيد 2,500$، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرض سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.