الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول اختراق مقاومة صلبة – توقعات اليوم – 27-08-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول اختراق مقاومة صلبة – توقعات اليوم – 27-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-27 03:17 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.27

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السعر بهذا الصعود مستوى المقاومة المحوري والعنيد 2,500$، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرض سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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