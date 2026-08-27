سعر سهم الوطنية للتعليم (4291) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 27-08-2026

صعد سعر سهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم (4291) بشكل قوي في آخر جلساته، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 140.00 ريال، ما أكسبه زخماً إيجابياً بعد رحلة هبوط حاول السهم خلالها البحث عن قاع صاعد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 140.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 157.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد