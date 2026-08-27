سعر سهم جزيرة تكافل (8012) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 27-08-2026

قفز سهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني (8012) في تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، جاء هذا الصعود مصحوباً بزيادة واضحة في أحجام التداول، في إشارة إلى دخول زخم إيجابي جديد حول السهم بعد وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

يحاول السهم حالياً التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 11.50 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 12.37 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد