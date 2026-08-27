الاقتصاد

سعر سهم جزيرة تكافل (8012) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 27-08-2026

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سعر سهم جزيرة تكافل (8012) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 27-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-27 03:28 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.27

قفز سهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني (8012) في تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، جاء هذا الصعود مصحوباً بزيادة واضحة في أحجام التداول، في إشارة إلى دخول زخم إيجابي جديد حول السهم بعد وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

يحاول السهم حالياً التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 11.50 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 12.37 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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