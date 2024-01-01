تفوق أسهم شركات تعدين البيتكوين على أسهم أبل وأمازون في عام 2023!

في عام 2023، حققت أربع شركات لتعدين البيتكوين أداء استثنائي، متفوقة على أسهم عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وأمازون في السوق.

شهد سهم شركة آبل، التي أطلقت سماعة الرأس “Vision Pro” في يونيو، نموا بنسبة 55% خلال العام، بينما ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 79%، مدفوعة بتركيز قسم “AWS” على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

على الرغم من هذه الزيادات القوية، لم تصل هذه الشركات التقنية الرائدة إلى قائمة العشرة الأوائل من حيث العائدات السنوية لعام 2023.

بدلا من ذلك، احتلت أسهم شركات تعدين البيتكوين الأربع الصدارة في هذا المجال.

ويعكس هذا الأداء البارز اهتمام المستثمرين الرئيسيين بالعملات المشفرة وزيادة الطلب على طرق آمنة ومنظمة للاستثمار في هذا القطاع.

تضمنت أسهم هذه الشركات الرائدة في هذا المجال سهم Cipher Mining (CIFR)، الذي شهد ارتفاع في قيمته بنسبة 1,042%، وMarathon Digital (MARA) بعائد استثمار قدره 783%، وCleanSpark (CLSK) بزيادة بنسبة 590%، وRiot Blockchain (RIOT)، الذي حقق مكاسب بلغت 430%.

هذه الأرقام تفوقت حتى على مكاسب أسعار البيتكوين نفسها، التي بلغت 157% خلال العام.

وصف “مايكل نوفوغراتز”، الرئيس التنفيذي لشركة “Galaxy Digital”، وصف هذا الاهتمام بأسهم شركات العملات المشفرة بأنه يشبه الهوس.

كما ساهمت عدة عوامل في هذا النجاح الكبير لأسهم تعدين البيتكوين، بما في ذلك دورة الإنقسام المتوقعة لمكافأة التعدين، احتمالية موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على مقترحات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، وارتفاع رسوم المعاملات بسبب الطلب المستمر على رموز “Ordinals”.

معالم التطوير وزيادة قدرة التجزئة كانت أيضا عوامل جذب للاستثمار في هذه الشركات.

على سبيل المثال، تجاوزت شركة “Cipher Mining” معدل 7.2 إكساهاش في الثانية (EH/s) في قوة التجزئة بعد افتتاح منشأة جديدة في “أوديسا”، تكساس.

وتعتبر الميزانية العمومية القوية للربع الثالث، كما ورد في “GuruFocus”، دليلا على قوة هذه الشركة.

مع استمرار العد التنازلي للانقسام القادم في أبريل 2024، من المتوقع أن تستمر هذه الشركات في الاستثمار في الجيل التالي من آلات التعدين “ASIC”، لتعزيز قدرتها التنافسية في سوق تجزئة البيتكوين.

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