ثلاثة أحداث رئيسية في عالم العملات المشفرة يجب متابعتها في 2024

مع تزايد نمو صناعة العملات المشفرة، ينبغي على المجتمع المهتم بالعملات المشفرة متابعة عن كثب الأحداث المحورية التي من شأنها تشكيل مستقبل هذه الصناعة في العام 2024.

هذا العام يتوقع أن يكون حافلا بالأحداث الهامة، منها:

تنفيذ تنظيم سوق الأصول المشفرة (MiCA) في الاتحاد الأوروبي:

بعد فترة طويلة من الطلبات المتكررة من قبل صناعة العملات المشفرة للحصول على سياسات واضحة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن MiCA، وهو إطار يهدف إلى تحديد قواعد لتجنب انهيار شركات العملات المشفرة. تم تقديم MiCA في سبتمبر 2020، وتسعى هذه القواعد إلى تنظيم إصدار وتوفير خدمات الكريبتو مع توفير حماية ضد الأنشطة الاحتيالية. ستتم الموافقة على اللائحة على مرحلتين، حيث تدخل قواعد العملات المستقرة حيز التنفيذ في يونيو 2024، وتطبق القوانين الباقية في ديسمبر 2024. الموافقة المتوقعة على صناديق الاستثمار المتداولة للإيثيريوم (ETF):

بينما تتوقع الصناعة الموافقات على عدة صناديق ETF بيتكوين في يناير، هناك توقعات أيضا بالموافقة التنظيمية على صناديق ETF المتداولة في الايثيريوم بين فبراير ومايو. قدمت شركات مثل Ark Invest/21Shares وVanEck وHashdex وInvesco/Galaxy Digital وGrayscale Investments طلبات لإطلاق هذه الصناديق، والتي يمكن أن توفر للمستثمرين وصولا أوسع إلى نظام الايثيريوم البيئي. الحكم المتوقع على سام بانكمان فريد (SBF):

في مارس 2024، يتوقع الحكم على “سام”، مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق، بعد أن وجدته هيئة المحلفين مذنبا بتهم تتضمن الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية. انهيار FTX في نوفمبر 2022 كان أحد أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الحديث، مما أثر على العديد من الشركات الأخرى. يواجه “سام” عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 115 عام.

تعتبر هذه الأحداث الثلاثة نقاطا حاسمة يجب على المهتمين بصناعة العملات المشفرة تتبعها عن كثب خلال عام 2024، حيث ستحدد مسار التطورات المستقبلية في هذا القطاع الناشئ.

اقرأ أيضا:

تحليل “CryptoQuant”: الموافقة على صناديق ETF البيتكوين الفورية قد تؤدي إلى حدث “بيع الأخبار”

تفوق أسهم شركات تعدين البيتكوين على أسهم أبل وأمازون في عام 2023!