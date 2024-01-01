تصحيح مغالطات شائعة حول الريبل والعملة الرقمية XRP

في حوار مثمر على X هذا الأسبوع، تمت مناقشة ميزات العقود الذكية لـ XRP Ledger.

خبير من الريبل استغل الفرصة لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة عن الريبل وخاصة تلك التي تقول بأن الريبل لا تستطيع تقديم ميزات مشابهة لمنافسيها.

هل هناك قيود على استخدام الريبل؟

يشير البحث عبر Google Bard أو أي برنامج دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى أن الريبل لا تتمتع بالعديد من حالات الاستخدام، مثل البيتكوين (BTC) وسولانا (SOL):

فرغم أن XRP تم تصميمها أصلا للمدفوعات السريعة والرخيصة عبر الحدود، إلا أن تطبيقاتها لم تتطور أو تتوسع بشكل كبير.

وفقا لـ Google Bard في ديسمبر 2023، يقدم منافسون مثل الايثيريوم وشبكة BNB مجموعة أكبر من الوظائف مثل العقود الذكية والتمويل اللامركزي (DeFi)، مما قد يجذب اهتمام المستخدمين ويؤدي إلى زيادة الأسعار.

ومع ذلك، فإن هذا مفهوم خاطئ شائع حول الريبل.

في سلسلة محادثات حديثة مع السيد “وياتس ويند” مدير تنفيذي في شركة “XRPL Labs”، على X (المعروف سابقا بتويتر)، ساهمت في توضيح الحقائق.

تصحيح ثلاثة مغالطات حول XRP:

جاء هذا التصحيح المفاهيمي بعد أن أثار أحد مستخدمي X.com النقاش حول XRP Ledger يوم الأربعاء، قائلا:

لقد فشلت بشكل فظيع، ولا يصدق أن XRPL موجودة منذ عام 2014 وهي متخلفة حتى الآن عن شبكات البلوكشين الأخرى.

في رده، أخبر “وياتس” بأن هناك عدة أساطير حول الريبل وفسرها كما يلي:

الأسطورة رقم 1: XRPL مركزي

على الرغم من الادعاءات بأن XRPL مركزية بسبب تشغيل RippleNet عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، في الواقع، XRP Ledger لا مركزية وتستخدم آلية إجماع قائمة على التجزئة تعتمد على شبكة من أدوات التحقق من صحة العقدة الموثوقة.

الأسطورة رقم 2: تفتقر XRP إلى إمكانيات العقد الذكي/التمويل اللامركزي

بروتوكول XRP Ledger يدعم إصدار الرموز الرقمية، الأموال القابلة للبرمجة، العقود الذكية، وتطبيقات التمويل اللامركزية (DApps) مثل التبادلات اللامركزية (DEX).

الأسطورة رقم 3: هناك عدم يقين تنظيمي حول XRP

بعد الانتصارات القضائية المتعددة التي حققتها شركة الريبل ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات هذا العام، يعتبر “وياتس” أن هذا الأمر غير ذي صلة في الغالب بالنسبة للقيمة التي تقدمها XRP.

في الختام، تواصل الريبل محاولات التسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهي قادرة على مواصلة القتال حتى المحكمة العليا.

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