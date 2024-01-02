السبب وراء ارتفاع سعر عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 45 ألف دولار

شهدت عملة البيتكوين ارتفاع ملحوظ بنسبة 7.2٪ خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ قيمتها ذروة جديدة عند 45,498 دولار وذلك خلال جلسة التداول الآسيوية صباح اليوم الثلاثاء.

هذا الارتفاع يمثل أعلى مستوى لسعر البيتكوين منذ مارس 2022، أي ما يقارب العامين، ويعكس تراجعا نسبيا بـ 34٪ فقط عن أعلى مستوى سجلته العملة على الإطلاق والذي بلغ 69,000 دولار في نوفمبر 2021.

التفاؤل حول عملة البيتكوين ملحوظ، حيث عبر “كاميرون وينكليفوس” عن رأيه بأن البيتكوين قد تكون الأصول الأفضل أداء لهذا العام، وهو ما أيدته “كيتلين لونج”، الرئيس التنفيذي لبنك “Custodia”.

يتوقع المحلل “Nebraskangooner” استمرار الارتفاع مستهدفا 48,000 دولار.

يُعزى هذا الزخم جزئيا إلى التوقعات المتعلقة بصناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، حيث أشار “تشارلز جاسبارينو” من “فوكس بيزنس” إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصة قد تعلن عن مراجعاتها لهذه الصناديق قريبا. كما ذكر “لارك ديفيس”، مستخدم العملات المشفرة على يوتيوب، وجود شائعات حول الموافقة المحتملة على صندوق ETF البيتكوين هذا الأسبوع.

من جانبه، علق “ماكس كيزر” بتفاؤل مماثل حول مستقبل البيتكوين.

وتترقب صناديق ETF إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصة، المتوقع في نهاية هذا الأسبوع أو في 10 يناير.

في سياق متصل، أدى ارتفاع قيمة البيتكوين إلى زيادة القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 1.82 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022.

حيث تنخفض الأسواق الآن بنسبة 40٪ فقط عن ذروتها المحقق في نوفمبر 2021.

وشهدت أسعار الإيثيريوم كذلك ارتفاعا بنسبة 4.7% لتصل إلى 2385 دولار.

العملات الرقمية البديلة الأخرى مثل سولانا و كاردانو و Avalanche و Polkadot و Chainlink حققت أيضا مكاسب ملحوظة اليوم.

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