عام جديد وهجوم جديد؟ استنزاف جسر Orbit وخسارة 82 مليون دولار

في اليوم الأول من العام الجديد، شهد مجتمع الكريبتو حدث مؤسف في عالم العملات المشفرة، حيث تعرض بروتوكول “Orbit Bridge”، الذي يعمل على تسهيل التحويلات العابرة لشبكات البلوكشين، لاختراق أمني خطير.

هذا الاختراق أدى إلى خسارة فادحة قدرت بحوالي 82 مليون دولار.

الحادثة تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل مستخدم تويتر يدعى “Kgjr”، والذي لاحظ سلسلة من التحويلات المالية الكبيرة الخارجة من البروتوكول.

وقد أشار إلى أنه تم إنشاء عدة محافظ جديدة لأصول عملات مشفرة متعددة، بما في ذلك البيتكوين المغلف WBTC والتيثر وUSDC وDai.

وتجدر الإشارة إلى أن التحويلات التجريبية إلى هذه المحافظ الجديدة كانت مرئية على النظام الأساسي لجسر Orbit، ولكن التحويلات الكبيرة لم تظهر.

تحليل أجراه باحث في مجال الويب 3 وضابط تحقيق سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) كشف عن تفاصيل الخسائر، التي شملت 30 مليون دولار من عملة CIA و10 مليون دولار USDT و10 مليون USDC و9500 إيثريوم بقيمة 21.7 مليون دولار، و230 WBTC بقيمة 9.8 مليون دولار.

وفقا لضابط المخابرات السابق، يبدو أن المهاجمين تمكنوا من الحصول على سبعة من أصل عشرة توقيعات متعددة الأطراف المطلوبة للوصول إلى البروتوكول.

بينما أفادت شركة “SlowMist” المتخصصة في أمان البلوكشين بأن الهجوم قد يكون نتيجة لثغرة أمنية في البروتوكول أو تعرض الخادم المركزي للشبكة للخطر.

وعقب الهجوم، بدأ المخترق في تحويل الأموال المسروقة، مستخدما في البداية 10 ETH من خدمة “Tornado Cash” للخصوصية.

وبعد استنزاف أموال “Orbit Bridge”، قام بتبديل الأموال من USDT وWBTC إلى ETH وUSDC، ثم إلى DAI.

ويُقدر أنه لا يزال لديهم 26,751 إيثريوم بقيمة 61.5 مليون دولار و15 مليون دولار في DAI.

في غضون ذلك، حذر فريق “Orbit Chain” من أن أي حسابات تدعي تعويض الأطراف المتضررة قد تكون عمليات احتيال.

ويطلب من المستخدمين التفاعل فقط مع الحساب الرسمي للبروتوكول.

ومع إغلاق “Orbit Bridge” حاليا بسبب الحادث، يطالب المستخدمون بإلغاء المعاملات المعلقة ويتطلعون لمعرفة متى سيتم إعادة تفعيل أدوات التحقق من الصحة.

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