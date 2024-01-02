عملة BONK تقفز بنسبة 10% مع دخول أموال جديدة إلى عملات الميم!

في بداية عام 2024، شهدت العملة الرقمية ذات طابع الميم BONK التابعة لشبكة سولانا ارتفاع ملحوظ بنسبة 10%، وهو ما يمثل أول موجة صعودية مؤكدة لهذا العام.

هذا الارتفاع يأتي في ظل انتعاش عام يشهده سوق العملات الرقمية، حيث تتنافس عملات الميم على جذب الاستثمارات الجديدة.

بينما يستمر البيتكوين (BTC) في قيادة السوق بزيادة بلغت 6.97% ليصل إلى 45334.10 دولار، فإن BONK استفادت بشكل كبير من هذه الديناميكية، حيث ارتفعت قيمتها إلى 0.00001443 دولار، وفقا لبيانات CoinMarketCap.

هذه الزيادة في قيمة BONK تعكس تدفق الأموال الجديدة إلى النظام البيئي لعملات الميم، وهي نتيجة مباشرة للمكاسب القصيرة الأجل التي حققها المستثمرون خلال المسار الصعودي الذي شهده العام 2023.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت BONK ارتفاع وصل إلى 6824%، وقد وصل حجم تداولها مؤخرا إلى 155,054,903 دولار، بزيادة أكثر من 22% خلال الليل.

يبدو أن BONK تتجه نحو قيادة عملات الميم في الأنظمة البيئية الأخرى، مع متابعة جدية من بروتوكول سولانا الذي يسعى لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير.

ومع ذلك، تواجه BONK منافسة قوية من عملات ميم أخرى مثل Shiba Inu (SHIB) وPEPE و Dogecoin (DOGE)، وغيرها داخل نظام سولانا البيئي مثل Dogwifhat وAnaloS.

يشير هذا الوضع إلى توجه مستثمري التجزئة نحو دعم العملات الرقمية التي تركز على بناء بنية تحتية مستدامة، مثل Shiba Inu التي تقود الطريق بحلها لتوسيع الطبقة الثانية المبني على الايثيريوم، المعروف بـ Shibarium، والذي حقق عدة إنجازات في التبني.

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