سايلور يبيع ما يزيد عن 200 مليون دولار من أسهم “MicroStrategy”: هل سيشتري المزيد من البيتكوين

قام “مايكل سايلور”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة “MicroStrategy”، المتخصصة في برمجيات المؤسسات، ببيع أسهم تُقدر قيمتها بـ 216 مليون دولار من محفظته الشخصية في الشركة.

هذا الإجراء لم يقترن بأي خطط لبيع حصته في البيتكوين، وهي العملة المشفرة التي عُرف عن “سايلور” دعمه المستمر لها.

من الجدير بالذكر أن أسهم “MicroStrategy” شهدت نمو قوي، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة تقارب 400% على أساس سنوي.

يُعزى هذا الارتفاع جزئيا إلى استراتيجية الشركة الرائدة في تبني البيتكوين كجزء من احتياطياتها النقدية، وهو موقف يُعكس اعتقاد “سايلور” بأن البيتكوين أكثر مقاومة لفقدان القيمة مقارنة بالاحتياطيات النقدية التقليدية.

في تصريح سابق، أوضح “سايلور” أن امتلاك وحيازة البيتكوين ساعد “MicroStrategy” على تحقيق أداء أفضل من العديد من منافسيها في قطاع برمجيات المؤسسات، مشيرا إلى تحسن البيئة التنظيمية للبيتكوين وزيادة تدفق رأس المال في صناعة العملات المشفرة.

أعلنت الشركة مؤخرا عن أحدث عمليات شرائها للبيتكوين في 27 ديسمبر.

هذه الخطوات جعلت من “MicroStrategy” أكبر مالك فردي للبيتكوين، مما أدى إلى زيادة كبيرة في قيمة أسهم MSTR، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، مسجلة نموا بنسبة 372% منذ بداية العام.

تُظهر خطوة “سايلور” الأخيرة بيع 315,000 سهم من أسهم MSTR في بورصة ناسداك، مع إمكانية بيع المزيد في المستقبل.

يُشير هذا إلى تغير محتمل في استراتيجيته للاحتفاظ بالأسهم، بالتزامن مع الارتفاع المتواصل لقيمة البيتكوين.

في سياق ذي صلة، تُعتبر “MicroStrategy” بديلا لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، حيث تنتظر شركات مثل “Grayscale” و”Blackrock” موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صناديقها المتداولة.

يأتي ذلك في وقت تحتفظ فيه “MicroStrategy” بغالبية احتياطياتها المالية في البيتكوين، مما يجعل قيمة أسهمها مرتبطة ارتباطا وثيقا بقيمة البيتكوين، ويوفر طريقة بديلة للاستثمار في البيتكوين للعملاء المؤسسات.

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