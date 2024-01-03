معدنو البيتكوين يبيعون عملاتهم الرقمية إلى منصات التداول: هل سيتأثر السعر سلبا؟

مراقبو سوق العملات المشفرة ينتبهون إلى تحركات معدنو البيتكوين (BTC)، حيث بدأوا بشكل مفاجئ في نقل ممتلكاتهم من البيتكوين إلى منصات التداول، وهو ما قد يُعتبر إشارة إلى انعكاس محتمل في الزخم الصعودي الذي استمر لأشهر.

وفقا لتحليل نشرته شركة “SignalQuant” المتخصصة في تحليل البيتكوين، قد يكون من الضروري مراقبة سلوك المعدنون على المدى القصير لتحقيق استثمار ذكي.

يُعد المعدنون مصدر رئيسي لجميع البيتكوين الجديد ورسوم المعاملات، مما يجعلهم عنصرا حاسم في تحديد ما إذا كانت العملات الجديدة ستدخل السوق أو تظل خاملة.

ذكرت “SignalQuant” في تحليلها أن الودائع الكبيرة من المعدنين في منصات التداول تؤدي عادة إلى ضغط هبوطي على الأسعار.

تصويت من قبل مستخدمي “CryptoQuant” اعتبر بيع المعدنون للعملات الرقمي كمؤشر هبوطي.

يُظهر التحليل أنه في مايو 2023، أعقب الارتفاع الكبير في ودائع المعدنون انخفاض تدريجي في سعر البيتكوين من حوالي 27,000 دولار إلى 25,500 دولار بحلول منتصف يونيو.

جاء هذا الانخفاض بعد ارتفاع مستمر لمدة شهرين في سعر البيتكوين، مدفوعا بعدة عوامل بما في ذلك أزمات البنوك الأمريكية والاهتمام بمشروع “Ordinals”.

الآن، يشهد سعر البيتكوين وضع مماثلا، حيث ارتفع إلى أكثر من 45,000 دولار مع انتظار الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

في الأسبوع الماضي، قام المعدنون بتفريغ مئات الملايين من الدولارات من البيتكوين، في أكبر عمليات بيع منذ شهر مايو، مما يعكس سلوك جني الأرباح خلال فترة ارتفاع الأسعار.

هذا النشاط يأتي أيضا بعد فترة من النشاط الترتيبي المرتفع، مما أدى إلى زيادة رسوم المعاملات وتوفير مصدر جديد للربح للمعدنين.

في يناير، بلغ متوسط ​​رسوم أكبر المعدنين في العالم 1.73 بيتكوين لكل كتلة.

ومع ذلك، تشير توقعات من “Matrixport” إلى احتمال ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 50,000 دولار هذا الشهر، مع افتراض وجود موجة من رأس المال الباحث عن البيتكوين.

تتوقع “Matrixport” أن يصل سعر البيتكوين إلى 125,000 دولار بحلول نهاية العام، مشابها لتوقعات “ستاندرد تشارترد” بسعر 120,000 دولار في العام الماضي.

طبعا جميعها مجرد توقعات ولا تعتبر نصيحة استثمارية.

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