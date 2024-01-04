إليكم أبرز ثلاثة عوامل مؤثرة وراء تراجع سعر البيتكوين الأخير!

شهد سعر البيتكوين بداية قوية لهذا العام، حيث ارتفعت قيمته بأكثر من 3000 دولار في اليوم الثاني من العام، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022 عند حوالي 46000 دولار.

ومع ذلك، انتهى هذا الصعود المفاجئ يوم أمس مع بعض الانتعاش صبيحة اليوم.

هنا بعض الأسباب المحتملة التي تقف وراء هذا التراجع:

التوقعات المرتبطة بقرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية:

كان التركيز في مجتمع العملات المشفرة خلال الأشهر القليلة الماضية على احتمال موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

كانت التوقعات عالية، خاصة مع إدراج شركات مالية كبرى مثل BlackRock وFidelity وWisdomTree.

ومع ذلك، أشارت تقارير حديثة إلى أن الهيئة قد ترفض جميع الطلبات الحالية، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض في سعر البيتكوين. عمليات البيع من قبل المعدنين:

تشكل عمليات التعدين جزء حاسم في الحفاظ على استقرار وأمان شبكة البيتكوين.

ومع تزايد كفاءة التعدين، واجه القائمون بالتعدين ضغوط مالية، خاصة مع تقلص مكافآت الكتل المتوقعة بعد الانقسام الرابع القادم في شهر أبريل.

يلجأ هؤلاء المعدنون أحيانا إلى بيع جزء من ممتلكاتهم من بيتكوين لتغطية التكاليف، مما يؤدي إلى زيادة الضغط البيعي في السوق، وهو ما أشرنا إليه في مقالة يوم أمس:

(معدنو البيتكوين يبيعون عملاتهم الرقمية إلى منصات التداول: هل سيتأثر السعر سلبا؟) المضاربة والجشع في السوق:

تتميز البيتكوين بتقلبها العالي كأصل مالي جديد يعمل في سوق حرة.

يؤدي هذا التقلب إلى جذب المضاربين والباحثين عن الربح السريع.

وغالبا ما ينتج عن هذا ارتفاعات حادة في الأسعار تليها تصحيحات كبيرة.

ففي الأمس، على سبيل المثال، أشار مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الخوف والجشع إلى زيادة في الجشع في السوق، مما ينذر عادة بتصحيح سعري قوي.

يظهر من هذه العوامل أن تقلبات سوق العملات المشفرة تتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك القرارات التنظيمية، ديناميكيات السوق الداخلية، وسلوك المستثمرين.

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