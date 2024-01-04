التيثر تهيمن على سوق العملات الرقمية المستقرة مع اقتراب إجمالي أصولها من 100 مليار دولار

تقترب العملة الرقمية المستقرة التيثر من تحقيق إجمالي أصول بقيمة 100 مليار دولار، بعد نمو ملحوظ خلال السنوات الست الماضية.

حاليا، يبلغ إجمالي أصول الشركة 95.2 مليار دولار، وفقا لتقريرها الخاص بالشفافية.

من هذا المبلغ، يشكل الجزء الأكبر، وهو 92 مليار دولار، في العملة المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي (USDT).

النمو المتسارع للعملة الرقمية المستقرة التيثر:

تواصل التيثر تحقيق نمو ملحوظ، حيث تضاعفت قيمتها السوقية بشكل كبير منذ عام 2017.

في ذلك الوقت، كانت قيمتها السوقية أقل من 100 مليون دولار، واليوم تقترب من 100 مليار دولار.

وفقا لتصريحات “غابور جورباكس”، المستشار الاستراتيجي لـ “التيثر” و “VanEck”، فإن هذه الزيادة بمثابة تحقيق للتوقعات المبكرة حول إمكانيات التيثر.

أخبر “جورباكس” أن الابتكارات الكبرى غالبا ما يتم التقليل من شأنها، مشيرا إلى أن فرق صغيرة ومثابرة يمكنها تحقيق تغييرات ملموسة.

يشير تقدم التيثر إلى احتمال تحولها إلى عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

الأداء المالي للتيثر:

في الربع الرابع، أظهرت التيثر أداء قوي، مع الاستفادة من عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستثمار جزء من أرباحها في البيتكوين.

وفقا لتقرير الاحتياطي، تتكون 85.7% من احتياطي التيثر من النقد وما يعادله والودائع قصيرة الأجل، مع 76.4% منها في سندات خزانة أمريكية.

حاليا، تشكل العملات الرقمية المستقرة حاليا 7.2% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بقيمة 132 مليار دولار، انخفاضا من 16-17% في عام 2022.

تهيمن التيثر على هذا القطاع بحصة سوقية تقارب 70%.

على الجانب الآخر، شهدت USDC من Circle انخفاض بنسبة 44% في العرض خلال العام الماضي، بينما بلغ عرض DAI 5.3 مليار دولار وبلغ عرض TUSD ماقيمته 2.3 مليار دولار.

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