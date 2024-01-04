متداول تمكن من تحويل 4 عملات SOL إلى 2250 SOL في ظرف 5 أيام!

في الآونة الأخيرة، أثبتت عملة سولانا نفسها كواحدة من أبرز العملات الرقمية المشفرة من حيث النمو والشعبية.

خلال العام الماضي، شهدت العملة الرقمية SOL هائلا بنسبة 775٪، مما جذب الانتباه الواسع من المستثمرين.

النجاح الباهر لمتداول سولانا:

بحسب منصة تحليلات “Lookonchain”، تمكن أحد المتداولين من تحقيق أرباح خيالية، حيث تحولت استثماراته من 4 SOL إلى 2250 SOL، وهو ما يعادل تقريبا 245,000 دولار، خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 5 أيام.

اكتشف هذا المتداول عملة BORK، وهي عملة ذات طابع ميم قائمة على بلوكشين سولانا، واستثمر 4 SOL لشراء 1.2 مليار من العملة الرقمية BORK، ثم باع 888 مليون منها مقابل 1454 SOL.

حاليا، يمتلك هذا المتداول حوالي 311.4 مليون BORK، بقيمة تقريبا 800 SOL.

تجدر الإشارة إلى أن BORK قد ارتفعت بأكثر من 600٪ في اليوم الماضي وحده.

ظاهرة عملات الميم على سولانا:

تسبب هذا الارتفاع المذهل في جذب المزيد من الانتباه نحو عملات الميم القائمة على بلوكشين سولانا.

وقد أجرت “Lookonchain” ملاحظة أخرى كشفت عن متداول آخر تمكن من تحقيق أرباح تقدر بحوالي 77.7 ألف دولار من خلال تداول 27 عملة ميم مختلفة خلال 11 يوم، حيث كان 21 من هذه الصفقات مربحة بنسبة نجاح تصل إلى 78٪.

في حادثة مماثلة، حقق متداول آخر في سولانا ما يقرب من 2 مليون دولار من الأرباح من استثمار صغير بقيمة 1.5 SOL في عملة ميم أخرى تُدعى Silly Dragon (SILLY).

هذا المستثمر اشترى 43 مليون SILLY مقابل 1 SOL وخلال 22 يوم، ارتفعت قيمة هذه العملات الرقمية إلى حوالي 2 مليون دولار.

لكن وجدير بالذكر أنه ومع استمرار الاستثمار في عملات الميم وتزايد عمليات جني الأرباح، فإن العديد من هذه العملات الرقمية على شبكة سولانا تشهد تراجع حاد في القيمة مؤخرا.

ما يعني أن الاستثمار في هذه العملات الرقمية ذات طابع الميم محفوف جدا بالمخاطر.

اقرأ أيضا:

هل هناك إمكانية لوصول سعر كاردانو (ADA) إلى 0.80 دولار في شهر يناير؟

التيثر تهيمن على سوق العملات الرقمية المستقرة مع اقتراب إجمالي أصولها من 100 مليار دولار