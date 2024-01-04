تحسين إمكانية الوصول إلى تداول العملات المشفرة: سعي CoinEx لتلبية الاحتياجات التجارية العالمية

منذ تأسيسها في عام 2017، تسعى منصة CoinEx لتداول العملات المشفرة إلى تلبية الاحتياجات التجارية المتنوعة للمستثمرين العالميين، ملتزمة بإنشاء نظام بيئي صناعي مربح للطرفين ومدفوعة بمبدأ المستخدم أولا.

مع تطور سوق العملات المشفرة وتحول العملات الرقمية إلى مكون أساسي في المحافظ الاستثمارية العالمية، تحرص CoinEx على توفير منتجات وخدمات تداول بسيطة، مريحة، احترافية وبديهية للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.

تطوير عروض المنتجات في CoinEx:

تعمل CoinEx على تحسين وتوسيع مجموعة خدماتها لتوفير فرص تداول متنوعة ومتقدمة.

وتشمل هذه الخدمات الإدارة المالية، وتقديم خدمات AMM، وقروض العملات المشفرة، مع تركيز على بناء نظام بيئي صناعي متكامل.

الخدمات المالية المقدمة:

الحساب المالي : يسمح للمستخدمين بزيادة قيمة أصولهم الخاملة وكسب دخل إضافي من خلال تحويل أصولهم إلى حساب مالي.

يتميز هذا الحساب بسهولة الاستخدام، المرونة في الودائع والسحب، ولا يوجد حد أدنى للإيداع.

: يسمح للمستخدمين بزيادة قيمة أصولهم الخاملة وكسب دخل إضافي من خلال تحويل أصولهم إلى حساب مالي. يتميز هذا الحساب بسهولة الاستخدام، المرونة في الودائع والسحب، ولا يوجد حد أدنى للإيداع. AMM (صانع السوق الآلي) : يجمع CoinEx بين AMM وكتب الطلبات في نظامها الفريد، مما يوفر السيولة للسوق بغض النظر عن حجم الطلبات أو مجمع السيولة.

: يجمع CoinEx بين AMM وكتب الطلبات في نظامها الفريد، مما يوفر السيولة للسوق بغض النظر عن حجم الطلبات أو مجمع السيولة. قروض العملات المشفرة: تتيح للمستخدمين استخدام أصولهم كضمان لاقتراض أصول أخرى، مع توفير معدلات ضمان أولية أعلى ودعم عملات مشفرة متعددة كضمان.

استراتيجية التداول وبرنامج الوسيط:

إضافة إلى الخدمات الحالية، أطلقت CoinEx استراتيجية التداول وبرنامج الوسيط العالمي، لتعزيز تجربة المستخدم وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتداولين المحترفين.

هذا يتيح للمستخدمين الاستفادة من أدوات الاستثمار المتقدمة وإدارة أصولهم الرقمية بأمان وكفاءة.

التزام CoinEx بجودة الإدراج:

تركز CoinEx على إدراج مشاريع عالية الجودة، مع الاهتمام بالتنوع والابتكار، ودعم أكثر من 700 عملة مشفرة.

يتبع فريق الإدراج في CoinEx آلية مراجعة صارمة، مؤكدا التزامه بمبدأ “المستخدم أولا” وضمان تجربة تداول آمنة وعالية الجودة.

برنامج CoinEx Creator:

في إطار توسيع نظامها البيئي، أطلقت CoinEx مؤخرا برنامج CoinEx Creator، وهو مفتوح لمنشئي المحتوى المتحمسين لـ الويب 3 والبلوكشين، مما يوفر دعما ماليا وترويجيا لتعزيز نموهم وشراكتهم مع CoinEx.

ملتزمة بمبدأ “المستخدم أولا”، تهدف CoinEx إلى توفير تجربة تداول شاملة ومربحة للطرفين، وتحسين خدماتها بشكل مستمر لضمان رضا المستخدم وتحقيق التميز في سوق العملات الرقمية المشفرة.

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