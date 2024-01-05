بدء العد التنازلي للحظة الحاسمة لإنخفاض مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف: التفاصيل هنا

العالم المالي يراقب عن كثب العد التنازلي لـ 100 يوم المتبقية لحدث بالغ الأهمية في سوق العملات المشفرة وهو خفض مكافأة تعدين كتلة البيتكوين (BTC) إلى النصف.

هذا الحدث، المقرر في الربع الثاني من عام 2024، والذي سيقع في تاريخ 19 أبريل تقريبا، يتزامن مع توقعات الموافقة على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين في الولايات المتحدة، مما يزيد من حماس المتداولين والمستثمرين.

التأثير التاريخي لخفض مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف على سعر العملة:

تاريخيا، كل انقسام لمكافأة الكتلة إلى النصف على شبكة البيتكوين والذي يحدث كل أربع سنوات، أدى إلى انخفاض مكافأة التعدين لكل كتلة بنسبة 50%، مما أثر بشكل إيجابي على سعر العملة.

بعد كل من الانقسامات السابقة في نوفمبر 2012، يوليو 2016، ومايو 2020، شهد سعر البيتكوين ارتفاعات مستمرة، محققا أعلى مستوياته التاريخية (ATH).

توقعات بارتفاع سعر البيتكوين:

التوقعات الحالية تشير إلى احتمالية حدوث قفزة كبيرة في سعر البيتكوين، خاصة مع الاقتراب من حدث الإنقسام القادم.

يأمل المستثمرون في تكرار السيناريو السابق، حيث أن سعر البيتكوين يحتاج إلى زيادة بنسبة 30% تقريبا للوصول إلى أعلى مستوى سابق له، والبالغ 69 ألف دولار.

مع تدفق الأموال المؤسساتية والمتوقعة بسبب الموافقة المرتقبة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، تشير النماذج التاريخية لأسعار البيتكوين قبل وبعد كل خفض لمكافأة الكتلة إلى النصف إلى ارتفاع محتمل في سعرها بحلول عام 2025.

تدعم هذه النظرية تقارير من بنوك استثمارية كبرى، مثل “ستاندرد تشارترد”، الذي توقع وصول سعر البيتكوين إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024.

وبالتالي، مع اقتراب خفض مكافأة تعدين كتلة البيتكوين إلى النصف، يترقب المستثمرون والمراقبون الماليون بشغف تأثير هذا الحدث على سعر البيتكوين وإمكانية الوصول إلى مستويات سعرية جديدة غير مسبوقة في السوق.

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