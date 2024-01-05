إنجاز تاريخي لشبكات الطبقة الثانية القائمة على الايثيريوم

شهدت شبكات الطبقة الثانية القائمة على الايثيريوم (L2s) تحقيق إنجاز ملحوظ في الأيام الأولى من عام 2024، حيث تجاوز الإجمالي الكلي للقيمة المقفلة (TVL) في هذه البروتوكولات، المبلغ الإجمالي المقفل في جميع شبكات البلوكشين الأخرى غير الايثيريوم.

لاحظ “جوش ستارك”، المساهم في مؤسسة الايثيريوم هذا الإنجاز المهم، مشيرا إلى أن القيمة المقفلة TVL في مشاريع الطبقة الثانية للايثيريوم بلغ 20.7 مليار دولار، متجاوزا 19.6 مليار دولار المسجلة في شبكات البلوكشين الأخرى.

هذا وأكد “ستارك” على أن هذه المقاييس ليست متماثلة بالضرورة، إذ تمثل TVL في شبكات الطبقة الثانية إجمالي الأصول الموجودة على الطبقة الثانية، بما في ذلك الرموز الرقمية الأصلية، بينما تعكس TVL في الطبقة الأولى القيمة المقفلة في التطبيقات اللامركزية على هذه الشبكات.

التطور الكبير في نظام الطبقة الثانية للايثيريوم L2:

في سبتمبر 2021، استطلع “ستارك” جمهوره حول تاريخ تفوق مشاريع الطبقة الثانية L2 على الطبقة الأولى L1، حيث أجاب 20% منهم بأن ذلك لن يحدث أبدا.

لقد كان النظام البيئي لمشاريع الطبقة الثانية أصغر بعشرين مرة من الطبقة الأولى في ذلك الوقت.

بعدها ازدادت الفجوة خلال فترة شتاء العملات المشفرة وبلغت ذروتها أثناء انهيار Terra/Luna في الربع الأول من عام 2022. وبحلول 2 نوفمبر 2024، وفقا لبيانات L2Beat، وصلت TVL في نظام الطبقة الثانية القائمة على الايثيريوم L2 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 20.78 مليار دولار، مسجلة زيادة بأكثر من 330% في عام واحد.

يبقى مشهد الطبقة الثانية للايثيريوم متمركز إلى حد كبير حيث تتحكم خمس شبكات فقط فيه وهي:

Arbitrum (ARB)، OP Mainnet (Optimism، OP)، Base، Metis Andromeda، وManta Pacific

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