السلطات التايوانية تداهم منصة تداول العملات الرقمية Ace وتعتقل مؤسسها

في تطور مفاجئ، داهمت الشرطة التايوانية مقر منصة تداول العملات الرقمية “Ace Exchange” واعتقلت “ديفيد بان”، المؤسس المشارك للشركة، بتهمة الاحتيال المزعوم، حسبما أفادت صحيفة “Liberty Times”.

كجزء من العملية، أوقفت الشرطة 14 شخص من “Ace Exchange” وصادرت مبالغ نقدية كبيرة وعملات مشفرة بقيمة تقارب 108 مليون دولار تايواني (حوالي 3.48 مليون دولار) من مقر إقامة “بان” ومن الشركة.

التحقيق في تهم الاحتيال ضد “Ace Exchange”:

تم القبض على “بان” وآخرين بعد مداهمات الشرطة لعدة مواقع مرتبطة بالمنصة، بما في ذلك مقرها الرئيسي في “تايبيه”.

وفقا للتقارير، لم يتعاون “بان” والمتهمون الآخرون مع التحقيقات.

تزعم السلطات أن الأفراد المرتبطين بـ Ace جمعوا ما يقرب من 200 مليون دولار تايواني (حوالي 6.4 مليون دولار) من المستثمرين من خلال ادعاءات كاذبة، حيث وقع أكثر من 100 مستثمر ضحية لمخططاتهم الاحتيالية على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ذكرت الشرطة أن “بان” استخدم منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و إنستغرام لنشر إعلانات احتيالية وترويج مخططات لـ “الثراء السريع”.

تأسست Ace Exchange في نوفمبر 2018 وتُعد واحدة من أكبر ثلاث منصة لتداول العملات المشفرة في تايوان.

في بيان لها، أوضحت الشركة أن عملية المداهمة استهدفت جانب مشروع عرض الرمز الرقمي المستهدف من الجهات القانونية وليس العمليات العامة للشركة.

وقد صرح “وانغ تشين هوان”، رئيس Ace Exchange، بأن بعض العملات التي تم إدراجها في عام 2019 كانت متورطة في أنشطة غير قانونية وأكد تعاون الشركة مع التحقيقات كشاهد.

ونفت الشركة أيضا تورط موظفيها في القضية.

تظل العمليات في Ace Exchange طبيعية، حيث أعلنت الشركة أنها ستحذف زوج التداول MOCT/TWD من القائمة، مؤكدة أن وظائف الإيداع والسحب لن تتأثر.

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