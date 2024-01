بروتوكول التمويل اللامركزي ’غاما‘ يحقق في هجوم محتمل استنزف الإيثيريوم

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - أعلن بروتوكول إدارة الأصول القائم على شبكة الإيثيريوم، ’غاما استراتيجيز‘ (Gamma Strategies)، عن إجراء تحقيق في حادث أمني مستمر يحتمل أن يستنزف ما لا يقل عن 211.9 إيثيريوم (ETH).

في 4 يناير،

#PeckShieldAlert PeckShield has detected that @CryptoAlgebra has been exploited for ~211.9 $ETH (worth ~$469K) pic.twitter.com/oXsDZ5OgfV