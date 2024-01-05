بروتوكول التمويل اللامركزي ’غاما‘ يحقق في هجوم محتمل استنزف الإيثيريوم

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - أعلن بروتوكول إدارة الأصول القائم على شبكة الإيثيريوم، ’غاما استراتيجيز‘ (Gamma Strategies)، عن إجراء تحقيق في حادث أمني مستمر يحتمل أن يستنزف ما لا يقل عن 211.9 إيثيريوم (ETH).

في 4 يناير،

مخترقو بروتوكول غاما استراتيجيز ينقلون الأموال المسروقة عبر البلوك تشين. المصدر: Etherscan

محقق البلوك تشين ’باك شيلد‘ (PeckShield) ثغرة بقيمة تبلغ نحو 469 ألف دولار مرتبطة ببروتوكول غاما استراتيجيز.

بعد مدَّة وجيزة، أكَّد بروتوكول التمويل اللامركزي وقوع "حادث أمني محتمل"، مع التأكيد على أنَّ المستخدمين ما يزالون قادرين على سحب أموالهم إذا احتاجوا إلى ذلك.

لم تردّ غاما على الفور على طلب كوينتيليغراف للتعليق، ولكن قالت الشركة إنَّها ستكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادث بعد التحقيق في منشور على منصة ’X‘ (تويتر سابقاً).

علاوة على ذلك، أشارت كوينتيليغراف أيضاً إلى وجود حساب مزيَّف على منصة ’X‘ يحمل علامة التحقُّق وينتحل شخصية غاما على وسائل التواصل الاجتماعي وسط الارتباك. وقد كان الحساب المزيف على منصة ’X‘ يحاول إعادة توجيه المستثمرين الفعليين إلى موقعِ تصيُّدٍ احتيالي، مع حثِّ "جميع المستخدمين على إلغاء جميع الموافقات لمنع فقدان الأموال"، كما هو موضَّح في لقطة الشاشة أدناه.

حساب يحمل علامة التحقُّق ينتحل شخصية غاما استراتيجيز لتنفيذ هجمات التصيُّد الاحتيالي. المصدر: X

حصل المنشور المزيَّف على إعجابات ومشاهدات أكثر من تغريدة غاما الأصلية التي تحذِّر من الحادث الأمني. وحتى تنتهي التحقيقات، يُنصح المستثمرون بالتحقُّق مرَّةً أخرى من جميع الروابط والتأكد من أنهم يتفاعلون فقط مع غاما عبر القنوات الرسمية.

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من جهة أخرى، بعد تعرُّضها لاستغلالٍ بقيمة 49 مليون دولار، أعلنت ’كيبر سواب‘ (KyberSwap) عن خفض قوتها العاملة بنسبة 50٪ للحفاظ على تشغيل العمليات التجارية للشركة.

ولمزيد من إبطاء معدَّل الإنفاق الرأسمالي، قال الرئيس التنفيذي لشبكة كيبر، فيكتور تران، إنَّ شبكة كيبر أوقفت مؤقَّتاً مبادرات بروتوكول السيولة ومشروع (KyberAI). ومع ذلك، فإنَّ أعمالها الأساسية — وظيفتي (Aggregator) و(Limit Order) من (KyberSwap) — ما تزال تعمل.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره