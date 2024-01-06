تعهد VanEck بتخصيص 5% من أرباح صندوق ETF البيتكوين لمطوري البيتكوين

أعلنت شركة “VanEck”، الشركة البارزة في إدارة الأصول المالية، عن التزامها تجاه مجتمع تطوير البيتكوين.

ففي حال الموافقة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على طلبها لإدراج صندوق تداول البيتكوين (ETF) المباشر، تنوي “VanEck” تخصيص نسبة مهمة تقدر بـ 5% من أرباح الصندوق لدعم مطوري البيتكوين.

يبرز هذا الإجراء التزام الشركة بدعم نمو واستدامة نظام البيتكوين البيئي.

تعتبر “VanEck” من بين عدة شركات أخرى تنتظر تأكيد طلباتها لإدراج صندوق تداول البيتكوين المباشر في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يجذب إدراج مثل هذا الصندوق استثمارات غير مسبوقة من مجال المالية التقليدية إلى مجال العملات الرقمية.

صناديق تداول البيتكوين الفوري واعتماد العملات المشفرة:

اعترافا بالزيادة المتوقعة في الاستثمار، يعكس تعهد “VanEck” بالتبرع بنسبة من أرباح صندوق ETF اهتمامها السابق تجاه مطوري الإيثيريوم، كما أفادت منصة الأخبار “Coindesk”.

في العام الماضي، التزمت “VanEck” بالمساهمة بنسبة 10% من أرباح صناديق تداول الإيثيريوم الآجلة لدعم النظام البيئي للإيثيريوم، مما يسلط الضوء على دور الشركة النشط في دعم البنية التحتية لبلوكشين العملات الرقمية الرئيسية.

وسط توقعات بالموافقة الفورية على صندوق تداول البيتكوين في البورصة، شهد عام 2023 انتعاشا في استثمارات العملات الرقمية.

حيث شهد القطاع تدفقات بقيمة 2.25 مليار دولار، وهي ثالث أكبر تدفقات منذ عام 2017.

تتناقض هذه الزيادة مع ما حدث في عام 2022، حيث بلغت التدفقات الواردة 831 مليون دولار.

كما شهدت الصناعة تسارعا ملحوظا في الاستثمارات خلال النصف الثاني من عام 2023، مما يعكس الاهتمام الواسع النطاق بإطلاق صندوق تداول البيتكوين الافتتاحي في وول ستريت.

ومن الجدير بالذكر أن البيتكوين كانت المستفيد الرئيسي، حيث استحوذ على تدفقات بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 87٪ من الإجمالي، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها على الإطلاق.

الشركات العملاقة تدخل ساحة صناديق تداول البيتكوين:

في الآونة الأخيرة، ظهرت تقارير تفيد بأن بنك “غولدمان ساكس” كان يستكشف إمكانية التعاون في صناديق تداول البيتكوين الفورية.

تشير هذه التقارير إلى أن بنك “غولدمان ساكس” يفكر في العمل كمشارك معتمد في صناديق تداول البيتكوين الفورية المقترحة من قبل “BlackRock”و “Grayscale”.

يعكس تفكير “غولدمان ساكس” اتجاه أوسع بين البنوك الكبرى في الولايات المتحدة مثل “JPMorgan Chase” و”Jane Street” و”Cantor Fitzgerald”، التي تتطلع إلى المشاركة في صناديق تداول البيتكوين الفورية القادمة.

في العام الماضي، قامت “BlackRock” بإدراج “JP Morgan Securities” و”Jane Street” كمشاركين معتمدين.

وأكدت هذه الخطوة على الأدوار المهمة لهذه الكيانات في تبسيط عمليات صناديق تداول البيتكوين من أجل مشاركة المستثمرين بكفاءة.

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