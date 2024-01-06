شركة Grayscale تحدث صناديقها الاستثمارية مع إضافة XRP وAVAX واستبعاد MATIC

كشفت “Grayscale Investments”، أكبر شركة لإدارة أصول العملات المشفرة في العالم، عن تحديثات في تكوين صناديقها الرئيسية.

هذه الصناديق تشمل صندوق Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC)، وصندوق Grayscale DeFi، وصندوق Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund.

أُضيفت عملتي الريبل XRP و AVAX مؤخرا إلى صندوق GDLC.

مراجعة محفظة Grayscale:

بحسب بيان صحفي صادر مؤخرا، جرت هذه التعديلات وفقا لمنهجية مؤشر “CoinDesk Large Cap Select Index” خلال مراجعات الربع الأخير من عام 2023.

في إعادة التوازن الأخيرة لمحفظة GDLC، تم بيع بعض المكونات وإزالة Polygon (MATIC) من الصندوق.

اعتبارا من 4 يناير 2024، تتألف محفظة GDLC من البيتكوين (BTC) بنسبة 69.15%، والايثيريوم (ETH) بنسبة 21.90%، بالإضافة إلى عملات رقمية أخرى مثل سولانا بنسبة 3.65%، وXRP بنسبة 2.54%، وكاردانو (ADA) بنسبة 1.62%، وAvalanche الجديدة بنسبة 1.14%.

كما شهد صندوق DEFG تغييرات في توازنه، مما أدى إلى إزالة العملة الرقمية Curve DAO Token (CRV) من محفظته.

يتكون DEFG الآن من حصص في Uniswap (UNI) بنسبة 41.11%، وLido (LDO) بنسبة 23.90%، إلى جانب MakerDAO (MKR) بنسبة 13.39%، وAave (AAVE) بنسبة 12.63%، وSynthetix (SNX) بنسبة 8.97%.

صندوق GSCPxE التابع لـ Grayscale ظل بدون تغيير، مع احتفاظه بحصة كبيرة في سولانا بنسبة 44.54%، وكاردانو (ADA) بنسبة 19.77%.

وتضم محفظة الصندوق أيضا عملات رقمية مثل Avalanche بنسبة 13.89%، وPolkadot (DOT) بنسبة 9.75%، وPolygon بنسبة 8.25%، وCosmos (ATOM) بنسبة 3.80%.

تحديث لملف ETF البيتكوين الفوري:

في يوم الثلاثاء، قدمت “Grayscale” طلب S-3 آخر وفقا لتسجيل هيئة SEC في 2 يناير.

بعد استقالة “باري سيلبرت”، رئيس مجلس إدارة “Grayscale Investments”، عدلت الشركة ملفها لتحويل “Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)” إلى صندوق ETF البيتكوين الفوري.

يشير المحللون إلى أن “Grayscale” الآن تتبع أوامر هيئة الأوراق المالية والبورصة النقدية فقط.

في وقت سابق تم تقديم “Grayscale Bitcoin Trust” لنشرة كتابة مجانية (FWP) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 29 ديسمبر 2023.

هذا التحديث جاء في وقت كانت فيه جهات إصدار ETF البيتكوين الفورية الأخرى تحدث نماذج S-1 الخاصة بها.

صرح “مايكل سونينشين”، الرئيس التنفيذي لـ “Grayscale Investments”، بأن الشركة كانت مستعدة لتقديم صندوق الاستثمار المتداول منذ عام 2017 مع مشاركين معتمدين مثل “Jane Street” و”Virtu”.

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