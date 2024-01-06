محفظة “Bitget Wallet” تطلق أداة ذكاء اصطناعي لتتبع حركة “حيتان” العملات الرقمية المشفرة

أعلنت “Bitget Wallet”، المحفظة الرقمية للعملات المشفرة المعتمدة على تقنية الويب 3 والمعروفة سابقا باسم “BitKeep”، عن إطلاق ميزة جديدة تحت مسمى “Smart Money”، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

تهدف هذه الأداة إلى تتبع أكثر من 6000 عنوان كريبتو ذو أداء عال في شبكات مثل الايثيريوم، لتحديد إشارات التداول المحتملة واتجاهات السوق.

في عام 2023، خضعت “Bitget Wallet” لتغيير العلامة التجارية ونجحت في جذب أكثر من 12 مليون مستخدم عالمي.

ميزة الأموال الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

تقدم ميزة “Smart Money” للمتداولين بيانات فورية حول أنشطة حيتان العملات الرقمية المشفرة، أي المتداولين والمستثمرين الناجحين تاريخيا.

تشتمل هذه المعلومات على تفاصيل حول الأصول المتداولة، حجم المعاملات وأسعارها، بالإضافة إلى عدد العناوين التي يتم الاحتفاظ بها.

أكد “ألفين كان”، مدير العمليات في “Bitget Wallet”، على هدف الميزة في تمكين المستخدمين من التنبؤ باتجاهات السوق بفعالية، واكتشاف فرص الاستثمار فورا، لتقليص الفجوة بين المستثمرين العاديين والحيتان.

التوسع نحو شبكات بلوكشين أخرى:

تخطط المحفظة لتوسيع نطاق ميزة “Smart Money” لتشمل شبكات بلوكشين إضافية مثل “BNB Chain” وسولانا و”Polygon” و”Avalanche”.

يدعم “Bitget Swap”، مجمع “DEX” المدمج في المحفظة، التداول عبر ما يقرب من 30 شبكة.

كانت المحفظة تشدد على أهمية البيانات السوقية الذكية في تحديد الأصول والاتجاهات الجديدة مبكرا.

وتهدف حاليا إلى تقديم مجموعة واسعة من الأصول وخدمات تداول قوية لمساعدة المستخدمين في استغلال هذه الفرص.

في مارس 2023، استحوذت “Bitget” على حصة مسيطرة في المحفظة مقابل 30 مليون دولار وأعادت تسميتها إلى “Bitget Wallet” في أغسطس كجزء من تكامل أوسع مع منصة التداول للمشتقات الرقمية.

تركز المحفظة على تقديم خدمات الويب 3 آمنة ومريحة، داعمة لاتصالات محفظة الأجهزة وتخضع لعمليات تدقيق أمنية دورية.

بلغ عدد مستخدمي المحفظة أكثر من 12 مليون وكانت رابع أكثر محافظ العملات المشفرة تحميلا في الربع الأخير من 2023.

أعلنت “Bitget” عن خطط لزيادة الأبحاث والتطوير والاستثمار في نهاية العام.

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