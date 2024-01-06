مشروع Woo؟ التعريف به وأهم منتجاته

ماهي Woo؟

تتميز Woo بكونها مشروع متكامل يشتمل على عدة خدمات في سوق العملات الرقمية بشقيه المركزي واللامركزي.

مالذي تهدف له Woo؟

تتمحور أنشطة المشروع حول توفير السيولة اللازمة لتنفيذ أوامر البيع والشراء في المنصات على اكمل وجه وذلك من خلال ربط جداول تلك الاوامر للوصول للسيوله مابين تلك المنصات وربطها ببعض مما يحد من الانزلاق السعري لتنفيذ تلك الأوامر. (Institutional Woox for Deep Liquidity)

ما هي الخدمات المقدمة من قبل Woo؟

يعمل فريق المشروع على التطوير المستمر ومواكبة التغيير السريع في عالم العملات الرقمية وذلك بالمنافسة على أن تصبح الخيار الأول للمتداول والمستثمر على حد سواء وذلك من خلال تغطية الجانبين المركزي عن طريق منصة Woox واللامركزي عن طريق منصة Woofi.

ماهي منصة Woox؟

هي منصة مركزية تهدف لإنشاء بيئة تداول متكامله تعتمد على تحسين الآداء للتداول وذلك بأقل رسوم ممكنه تنافس بها بقية المنصات المركزية كما أن تلك الرسوم قد تصل إلى صفر وذلك عند التداول على أزواج تداول معينه في السوق الفوري للتداول بالإضافه إلى توفير خصومات على رسوم التداول لمن يقوم بتخزين عملة المنصة Woo.

(للإطلاع على المعلومات الخاصة بالعملة Woo أضغط هنا)

ماهي تلك الخدمات المقدمة من المنصة Woox؟

تقدم المنصة عدة خدمات متجددة لتواكب مايطلبه سوق العملات الرقميه المتطور سريعا ومن تلك الخدمات المقدمة لغاية تاريخ كتابة هذا المقال مايلي:

1. تقدم المنصة واجهة مميزة يمكن التحكم بها للتداول وتهدف لأن تجمع بين الشكل العام المناسب للمتداول وسهولة المنصة مع توفير الأداء الملائم لتنفيذ الأوامر بالسرعه المطلوبه والدقه العالية.

2. يمكن تخزين عملة المنصة Woo وذلك للإستفاده من تخفيض رسوم التداول او إلغاءها وذلك حسب الكمية المخزنه وفقاً للجدول على هذا الرابط.

3. يمكن الإستفاده من تخزين العديد من العملات الرقمية بالإضافة إلي العملات الثابتة والإستفاده من العوائد المقدمة من برنامج Earn.

4. ستقوم المنصة خلال هذا العام كما أعلنت في تقرير الربع الأخير من العام الماضي 2023 (نسخة من التقرير) بالبدء بمنصة إطلاق المشاريع الناشئة والجديدة والمعروفه في عالم العملات الرقمية بالـ Launchpad بالإضافة إلى برنامج النسخ للتداول والذي يهدف لتمكين المتداولين من محاكاة الأوامر التي يقوم بها كبار المتداولين علي المنصة.

تجدر الإشارة إلي أن المنصة تقوم بتكليف مؤسسة مستقلة محايدة تقوم بتوفير لوحة بيانات متجددة بمعدل كل 15 دقيقة يوضح من خلالها كافة الموجودات والمطلوبات للمنصة والمودعين والمتداولين وفقا لمبدأ الشفافيه ولضمان أعلى المعايير الأمنية للمحافظة على ممتلكات المتداولين. (رابط لوحة البيانات).

ماهي منصة Woofi؟

يمكن تعريفها على انها منصة لامركزية واحدة تمكن المستخدم من عمل مايرغب في عالم العملات الرقمية في مكان واحد وعلى شبكات مختلفة دون الحاجة لإستخدام منصات أو تطبيقات أخرى.

ماهي الخدمات التي تقدمها Woofi؟

تقدم المنصة الخدمات المعتادة التي تقدمها المنصة المركزية Woo إلا أنها تعتمد هنا على اللامركزية بحيث يمكن للمستخدم ربط محفظته الخارجية لتخزين العملات وفقا لبرامج Earn أو Stake أو لإجراء عمليات التبديل Swap بين العملات سواء كانت على نفس الشبكة أو لشبكات مختلفة.

كما أنها أطلقت مؤخرا Woofi Pro والتي تمكن المستخدم من التداول المباشر من خلال أي من المحافظ اللامركزية دون الحاجة للتسجيل في المنصات المركزية والتعامل مع معوقات التوثيق أو الحاجة لتعبئة نموذج أعرف عميلك KYC.

المقالة من إعداد الأخ عيسى EisaQ8

ماذكر أعلاه لا يعد نصيحة استثمارية ولا يحث بشكل مباشر أو غير مباشر للاستثمار في المشروع بل هو لغرض تعليمي وتثقيفي.